صحيفة: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس موجود في أبوظبي

نقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة الإسبانية "ABC" قولها إن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس الأول، الذي تحوم حوله شبهات فساد، متواجد حالياً في أبوظبي. وكانت الصحافة الإسبانية قد ذكرت عدّة أمكنة قد يكون الملك السابق توجه إليها منذ إعلان سفره إلى خارج البلاد، وتوقعت تارة أنه في البرتغال وطوراً أنه في جمهورية الدومينيكان.

ورفض القصر الملكي التعليق على مكان سكن الملك الحالي، مشيراً إلى أنه شخصياً سيعلن عنه إذا رأى الإعلان "مناسباً".

وبحسب مقالة نشرت في صحيفة "ABC" المؤيدة للملكية، إن الملك السابق صاحب الأعوام الـ 82 غادر فيغو في شمال شرق إسبانيا، صباح الإثنين، على متن طائرة خاصة، وكان يرافقه مستشاره وأربعة حراس.

وبحسب الصحيفة، حطّت الطائرة الخاصة في أبوظبي بعد سبع ساعات من ذلك.

وتزعم الصحيفة أن الطائرة أقلعت من باريس في الواقع للتمويه، وأن الرحلة مسجلة كرحلة جوية بين باريس وأبوظبي، إلا أنها حطّت في فيغو ليصعد الملك السابق على متنها.

وتقول الصحيفة إن الملك نزل في فندق "قصر الإمارات" الفاخر، ولم يخرج بسبب درجات الحرارة المرتفعة. ولكن مسؤولاً في الفندق نفى لوكالة فرانس برس الخبر.

وحافظ خوان كارلوس على علاقات جيدة مع الملكيات في الخليج العربي، وبحسب ما يقال في الصحف. ويحقق القضاء السويدي في مسألة تلقيه مبلغاً قدره 100 مليون دولار من الملك السعودي السابق عبدالله عام 2008.

وكان كارلوس الأول قد تنازل عن عرشه لنجله في العام 2014.