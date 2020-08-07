الولايات المتحدة تسجّل أكثر من ألفي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ 3 أشهر

اليونان تغلق حدودها ليلا وتفرض إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس بسبب كورونا

أعلنت اليونان الخميس أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا وأنها اخذت إجراءات صحية عاجلة في جزيرة بوروس مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. وقالت السلطات الصحة اليونانية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 السابقة، ما يرفع إلى 5100 مجموع الإصابات منذ بداية الوباء، بينهم 210 وفيات. وسجلت أسوأ حصيلة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 156 صابة في 21 نيسان- ابريل.

وأعلنت السلطات اليونانية مساء الخميس إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس السياحية الصغيرة القريبة من العاصمة اثينا بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.

وقد أغلقت الحانات والمطاعم حتى 17 آب/أغسطس ومنعت الاحتفالات والأسواق المفتوحة. كما حظر تجمع أكثر من تسعة أشخاص حتى في المنازل، وفرض وضع الكمامات في كل الأماكن. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت في وقت سابق الخميس إغلاق الحدود البرية ليلا أمام المسافرين باستثناء الحدود مع بلغاريا.

عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز المليونين في الهند

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوونا المستجد في الهند المليونين، كما افادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية. وسجلت هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا حتى اليوم 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء. ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

الولايات المتحدة تسجّل أكثر من ألفي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ ثلاثة أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس.

والولايات المتحدة التي تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية حزيران- يونيو، سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة. وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من أيّار- مايو.

في المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4,87 مليون إصابة. وعاودت أرقام الإصابات في البلاد للارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية حزيران-يونيو.

والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.

أكثر من 50 ألف وفاة بكوفيد-19 في المكسيك

كما تجاوزت المكسيك، عتبة الـ 50 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة أعلى بكثير من توقّعات حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 128,8 مليون نسمة، ما مجموعه 462690 إصابة مؤكّدة و50517 وفاة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكوميّة. وأحصت المكسيك 819 وفاة إضافيّة في 24 ساعة.

وهذه الأرقام تجعل من المكسيك ثالث دول العالم الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 بعد الولايات المتّحدة والبرازيل. كما تجاوز عدد الوفيات في المكسيك جرّاء الفيروس إلى حدّ كبير توقّعات الحكومة التي قدّرت في نهاية شباط- فبراير أنّ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء سوف يتراوح بين 6000 و30 ألفاً.

لكنّ المسؤول عن الاستراتيجيّة الحكوميّة ضدّ فيروس كورونا، هوغو لوبيز غاتيل، أعرب عن تفاؤله هذا الأسبوع، معتبراً أنّه باتت هناك حاليّاً "سيطرة أكبر" على الوباء. وقال إنّ الوباء لا يزال ناشطاً إلى حدّ كبير "لكنّه بدأ يتباطأ في تمّوز- يوليو".

أكثر من مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في إفريقيا

تجاوزت القارة الإفريقية الخميس عتبة مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا. وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538184 إصابة، بينها 8307 حالات الخميس. وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء (+306)، في حين بلغ عدد المتعافين 387316. وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

أكثر من 19 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم

سُجّلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في كلّ أنحاء العالم، بينها مليون حالة خلال أربعة أيّام، حسب مصادر رسميّة الخميس. وفي المجموع، تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 19,000,553 إصابة، بينها 712315 وفاة.