ألمانيا: مطالبات بإلزام الطلبة والمعلمين وضع الكمامات داخل الفصول الدراسية

طالب رئيس نقابة المعلمين في ألمانيا بإلزام الطلاب والمدرسين وضع الكمامات الواقية على وجوههم داخل غرف التدريس كإجراء وقائي من شأنه أن يقلل من حالات انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والطاقم التدريسي على حد سواء.

وكانت البيانات الأخيرة التي أصدرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأسبوع الماضي، بيّنت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 211281 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 9156 حالة.

وفي مقابلة مع صحيفة "باساور نيو برس" المحلية، نُشرت اليوم، قال رئيس نقابة المعلمين في ألمانيا هاينز بيتر ميدينجر موجهاً حديثه للطلبة: "من يريد أن يحصل على دروسه كاملة، فعليه التقيّد بوضع الكمامة على وجهه"، في إشارة منه إلى أنه في حال إصابة الطالب فإنه سيخضع للحجر مدّة من الزمن يُحرمُ خلالها من تلقي التعليم في المدرسة.

وولفت ميدينجر إلى أن غالبية ولايات ألمانيا الـ16، فرضت وضع الكمامة على الأنف والفم في المتاجر ووسائل النقل وفي المناسبات الحاشدة، لكن لم يصار إلى إلزام المدارس، طلبة ومعلمين، بهذا الإجراء.

وتعدّ ولاية شمال الراين، وستفاليا، الأكثر اكتظاظاً بالسكّان، هي الوحيدة من الولايات الألمانية التي تلزم الطلاب والمعلمين بوضع الكمامة داخل الفصل الدراسي، غير أن العديد من الولايات الأخرى ترغب بتطبيق هذا الإجراء في مدارسها.

ويشار إلى أن اليوم يبدأ العام الدراسي في مدارس العاصمة برلين، حيث يُفرض على الطلبة والمعلمين وضع الكمامات، داخل المدرسة (ساحات وممرات ومطعم المدرسة) ولكن ليس داخل الفصل الدراسي.

ويجدر بالذكر أن الاتحاد الألماني للأطباء كان أكد أن الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا قد بدأت بالفعل، وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا قالت في تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينة تسايتونغ" المحلية "نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة".