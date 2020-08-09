أكثر من 100 ألف وفاة في البرازيل بسبب كوفيد-19

تجاوزت حصيلة وفيات وباء كوفيد-19 المئة الألف في البرازيل ثاني بلد أكثر تضرراً بانتشار الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة. وأودى الوباء بحياة أكثر من 720 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 19 مليون شخص منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وفي الأيام السبعة الأخيرة، سُجلت في أميركا اللاتينية وفاة شخص من كل اثنين في العالم. وأصبحت أميركا اللاتينية التي أصبحت المنطقة الأكثر تضرراً بالوباء مع أكثر من 216 ألف وفاة.

وأصبحت البرازيل السبت ثاني دولة تتجاوز المئة ألف وفاة جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة. وتخطت أيضاً أكبر دولة في أميركا اللاتينية يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، عتبة رمزية أخرى هي عدد الإصابات الذي تجاوز الثلاثة ملايين.

تفشّ في الأحياء الفقيرة

لكن الأرقام الرسمية (مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا)، لا تعكس الواقع بسبب عدم كفاية الفحوص. ويعتبر الخبراء أن عدد المصابين الإجمالي يمكن أن يكون أكبر بستّ مرات من العدد المعلن.

وسلّط الوباء الضوء على التفاوتات في البرازيل، إذ إنه تفشى بشدة في الأحياء الفقيرة، وأصاب بشكل خاص الأشخاص ذوي البشرة السوداء.

على شاطئ كابوكابانا في ريو دي جانيرو، نظّمت منظمة "ريو دي باز" غير الحكومية صباح السبت إطلاق ألف بالون أحمر تكريماً لوفيات كوفيد-19 في البرازيل.