شاهد: فلسطينيون يدعون أوروبا للتدخل للإفراج عن منسق حملة مقاطعة معتقل في السجون الإسرائيلية

تظاهر عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتدخل لدى إسرائيل لإطلاق سراح محمود نواجعة، منسق حملة مقاطعة اسرائيل المعتقل في السجون الاسرائيلية منذ أواخر تموز/يوليو.

وخلال الأيام القليلة الماضية حثت العديد من المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة العفو الدولية إسرائيل للإفراج عن محمود نواجعة، البالغ 34 عامًا، منسق حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها (بي دي اس) الذي يقول إنه يناضل من أجل إنهاء "قمع إسرائيل" للفلسطينيين.

اعتقلت اسرائيل نواجعة في الثلاثين من الشهر الماضي ومنعته من مقابلة محاميه، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية عبر بيان لها.

وتم تنظيم التظاهرة أمام الممثلية الألمانية، بصفة ألمانيا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي.

وشارك في التظاهرة نساء وأطفال ورجال دين، حملوا صور نواجعة إضافة إلى لافتات تطالب بإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حملة المقاطعة في بيانها إن نواجعة "معتقل لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية استنادا لملف سري لم يسمح لمحاميه بالاطلاع عليه".

ومن جهته قال عمر البرغوثي، وهو أحد مؤسسي الحملة "إن الرسالة الرئيسية لنا والتي يحملها المشاركون اليوم للاتحاد الاوروبي وألمانيا هي: يكفي تواطؤا مع إسرائيل".

وأكد البرغوثي لوكالة فرانس برس أنه "آن الأوان لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الانسان، ويجب الضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الانسان".

حركة مقاطعة إسرائيل

وقالت عصمت الشخشير، منسقة الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في نابلس إن "ما يقوم به نواجعة هو جزء من المقاومة الشعبية وحق لكل الشعب الفلسطيني".

ورفع أحد المشاركين لافتة كتب عليها " منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح محمود نواجعة". وهتف آخر "يا أوروبا بكفي مع المجرم تصطفي، قولوا قولوا لإسرائيل لا للقمع والتنكيل".

تشكلت حركة مقاطعة اسرائيل في عام 2005 من قبل منظمات أهلية فلسطينية، وما لبثت هذه الحركة أن أصبح لها دور دولي واسع.

وتدعو الحركة إلى مقاطعة إسرائيل على مختلف الجهات الأكاديمية والتجارية والثقافية.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية ردت على استفسارات فرانس برس إنه لم يُقبض على محمود نواجعة لصلاته بحركة المقاطعة بل بسبب "مخالفات أمنية".

ولم تعط هذه المصادر تفاصيل عن طبيعة هذه المخالفات المزعومة كما لم يتم توجيه اتهامات رسمية ضده.