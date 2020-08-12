الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات التصفيات لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه التصفيات مقررة أصلا في آذار/مارس الماضي، لكن تفشي وباء كوفيد-19 حال دون إقامتها في موعدها قبل أن يعلن الاتحاد الاسيوي استئنافها في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة جديدة إلى العام المقبل.

ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث إلى المونديال القطري، فيما يخوض الخامس ملحقا دوليا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة "سيتم تحديد المواعيد الجديد لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الوقت المناسب".

وأضاف "يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الآسيوي بالعمل سويا لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات".