ترامب يعلن عن عقد لشراء 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة "موديرنا"، وهو العقد السّادس من نوعه منذ أيّار/مايو.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يسرّني أن أعلن الليلة أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف ترامب أنّ "الحكومة الفدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها".

وأعلنت شركة الأدوية الأميركيّة "موديرنا" أنّ التجارب السريريّة للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وتُعدّ شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.