اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل: أبرز ردود الفعل العربية والدولية

غرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عبر حسابه في توتير، قائلاً إن قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما "خبر جيد للغاية".

وأضاف جونسون "كنت آمل بشدة ألا يتم قرار الضم في الضفة الغربية وموافقة اليوم على تعليق هذه الخطط هي خطوة مرحب بها، نحو شرق أوسطي أكثر سلاماً".

غوتيريش "يرحب": متحدث

قال متحدث في الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحب بأي مبادة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أول تعليق يصدر من جانب المؤسسة الدولة على اتفاق التطبيع بين الإمارت وإسرائيل.

قال متحدث في الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحب بأي مبادة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط، في أول تعليق يصدر من جانب المؤسسة الدولة على اتفاق التطبيع بين الإمارت وإسرائيل.

حماس ترفض والرئيس الفلسطيني يدعو إلى اجتماع عاجل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إلى "اجتماع عاجل" لمستشاريه لمناقشة اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية قبل إصدار بيان حوله.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن عباس دعا الى "اجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن مساء اليوم الخميس.

أكدت حركة حماس الفلسطينية الخميس "رفضها وإدانتها" لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أمريكية.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاسم متحدثاً لوكالة فرانس برس أن الاتفاق "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه"، و"يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر

السيسي "يثمّن"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إنه "يثمن الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي وتعليق خطة ضمّ الأراضي الفلسطينية" الذي أعلن عنه الرئيس ترامب بشكل مفاجئ.

وكتب تغريدة على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبراً أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".