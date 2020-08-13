الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات: كل ما تريد معرفته

فجر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه في تويتر اليوم مفاجأة كبيرة معلناً أن "اتفاقاً تاريخياً لتطبيع العلاقات" بين الإمارات وإسرائيل أنجز، وواصفاً الدولتين بـ"الصديقين الرائعين للإمارات".

ونشر ترامب بياناً مشتركاً عن الاتفاق في تغريدة أخرى.

وممّا جاء في البيان أن "الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي والقائد الأعلى للإمارات العربية تحدثوا اليوم وتوافقوا على تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأشار البيان أيضاً إلى أن ما حدث يعتبر "خرقاً دبلوماسياً تاريخياً" وأنه سيساهم في "تقدّم خطة السلام في الشرق الأوسط"، ذاكراً أن الدول الثلاث (الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات) تواجه "تحديات مشتركة" وستستفيد جميعها من "الإنجاز التاريخي" الذي تم تحقيقه اليوم.

"يوم تاريخي"

في أول تعليق صدر عن الجانب الإسرائيلي وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بـ"التاريخي" في تغريدة عبر حسابه في تويتر. وقال نتنياهو إنه سيتحدث في وقت لاحق.

بن زايد: "وقف خطّة الضم"

أعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية".

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر" أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.

"انتصار دبلوماسي"

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "البيان المشترك للولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، وجاء فيه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسلام".

واعتبر سفير أبوظبي لدى واشنطن يوسف العتيبة أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل "انتصاراً دبلوماسياً" و"تقدما مهما في العلاقات العربية-الإسرائيلية".

وقال العتيبة في بيان نشره موقع السفارة الإماراتية في واشنطن "إعلان اليوم انتصار للدبلوماسية وللمنطقة. إنه تقدم مهم في العلاقات العربية الإسرائيلية"، مشيراً الى أنه "يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف. ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".