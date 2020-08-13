اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل: أبرز 6 نقاط جاءت في البيان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، بشكل مفاجئ، إنجاز اتفاق لتطبيع العلاقات، برعاية أميركية، بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وبموجب نص بيان نشر ترامب (وأيضاً وكالة الأنباء الإماراتية نسخة منه)، ثمة ست نقاط أساسية لا بدّ من ذكرها.
- تلتقي وفود إسرائيلية وإماراتية خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات سلام ثنائية تتعلق بالسياحة والسفر، الاستثمارات المالية، الاتصالات، الأمن، التكنولوجيا، الطاقة، الصحة، الثقافة والبيئة.
- تُقام علاقات دبلوماسية بين الطرفين وتُفتتخ سفارتان.
- بموجب الاتفاق تتوقف إسرائيل عن خطة الضم لأراضي الضفة الغربية.
- تشارك الإمارات العربية بإطلاق أجندة استراتيجية للسلام في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف المساعي الدبلوماسية للتعاون التجاري والأمني.
- يشكر البيان موقف الإمارات العربية من خطة السلام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويذكر كذلك أن باستطاعة كل المسلمين إقامة الصلوات في المسجد الأقصى بطريقة سلمية كما أن باقي أماكن العبادة ستظل مفتوحة لكل الأديان والطوائف.
- تعمل الإمارات وإسرائيل فوراً على التعاون لإيجاد لقاح لفيروس كورونا وتهدف هذه الجهود لإنقاذ المسلمين والمسحين واليهود في العالم العربي.