اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل: أبرز 6 نقاط جاءت في البيان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، بشكل مفاجئ، إنجاز اتفاق لتطبيع العلاقات، برعاية أميركية، بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبموجب نص بيان نشر ترامب (وأيضاً وكالة الأنباء الإماراتية نسخة منه)، ثمة ست نقاط أساسية لا بدّ من ذكرها.