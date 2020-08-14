"اير بي ن بي" تشدد القيود على استئجار مساكن لمن هم دون الخامسة والعشرين

أعلنت منصة "اير بي اند بي" أنها حدت من إمكانية من هم دون الخامسة والعشرين من العمر من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا لاستئجار مساكن كاملة عبر منصتها في محاولة لخفض السهرات غير المرخص لها وتأمين السلامة.

وباشرت المنصة حملتها هذه العام الماضي لأن السهرات الصاخبة كانت تتسبب بمشاكل مع الجيران في بعض المناطق.

مع انتشار فيروس كورونا المستجد زاد القلق من تنظيم سهرات لا تحترم فيها اجراءات التباعد الجسدي.

وأوضحت المنصة إنها ستباشر في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا اختبار منع أشخاص دون الخامسة والعشرين حصلوا على أقل من ثلاثة تعليقات إيجابية من استئجار منزل كامل على مسافة قريبة من مكان إقامتهم الأصلي.

اما الأشخاص الذين حصلوا على ما لا يقل عن ثلاثة تعليقات إيجابية من دون أي تعليق سلبي أو الذين يريدون الاستئجار على المدى الطويل فلا يشملهم قرار المنع فيما يمكن لكل المستخدمين استئجار غرف خاصة وغرف فنادق عبر المنصة.

وقالت الشركة في بيانها "يهدف الحظر إلى حماية المجتمعات المحلية مع الاستمرار بالسماح للضيوف الشباب بحجز مساكن خارج منطقة إقامتهم".

وسبق ان اختبرت إجراءات كهذه في الولايات المتحدة وتقول الشركة إنها عززت حظرها للتجمعات التي تنتهك إجراءات الصحة العامة في مواجهة وباء كوفيد-19