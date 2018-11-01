غرامة قياسية على أحد مسستخدمي منصة "اير بي ان بي" في العاصمة باريس

في العاصمة باريس، لا مزيد من التحذيرات، إذ بدأ القضاء الهجوم على منصة "إير بي أن بي"، أو بالأحرى ضد الباريسيين الذين يسيئون استخدام المنصة، وبالفعل، تم فرض غرامة قياسية على أحدهم.
وبموجب حكم القضائي، طُرد مستأجر من شقته الواقعة عند سفح تلة "مونتمارتر" السياحية، وفرضت عليه غرامة بقيمة 46 ألف يورو لمالك الشقة (المُؤجر)، والسبب، أنه يؤجر المكان منذ سبع سنوات دون علم مالكه.
وقدّرت المحكمة قيمة الغرامة نسبة إلى عدد السنوات، بين عامي 2011 و2018، وبالقيمة المقدرة على المنصة الأمريكية "إير بي أن بي"، وهي 60 يورو لليلة الواحدة، وبمجموع 767 ليلة.
"حسن نية"
من جانبه، يدّعي المستأجر أنه فعل ذلك "بحسن نية" بهدف التقليل من "الزيادة الكبيرة" في أسعار الإيجارات في العاصمة.
ويمنع القانون الفرنسي تأجير المنازل لأكثر من 120 ليلة في السنة، لكن (إير بي أن بي) يسمع للمستخدمين بتخطي تلك المدة.
وبهذا الخصوص، يقول القائمون على المنصة إنهم لا يستطيعون إجبار المستخدمين على شيء كهذا أو التحكم بخصوصيتهم.
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لكن مسؤولي المدينة بدأو دعوة قضائية في هذا الأمر، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فيه في شباط/فبراير القادم.