عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرتغال

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يسحق برشلونة ويفوز عليه 8-2

محادثة
بقلم:  يورونيوز
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي   -   حقوق النشر  MANU FERNANDEZ/AFP OR LICENSORS
حجم النص Aa Aa

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً تاريخياً على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة ليبلغ نصف النهائي.

وسجّل توماس مولر (4 و31)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (21)، وسيرج غنابري (30)، وجوشوا كيميش (63)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (84) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85 و89) لبايرن والنمسوي دافيد ألابا (7 خطأ في مرمى فريقه)، والأورغوياني لويس سواريز (57) لبرشلونة.

ويلعب بايرن في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.