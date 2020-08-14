بنيامين نتنياهو يتوجه بالشكر إلى ثلاث دول عربية

شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة قادة مصر وسلطنة عمان والبحرين، على "تأييد" اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال نتانياهو في تغريدة "أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على تأييد اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والتي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

"اختراق ضخم"

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن الاتفاق في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق ضخم"، مشيدا "باتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وبعد ذلك، أعلن ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقي سلام مع الدولة العبرية في 1979 و1994.

الفلسطينيون: "خيانة"

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة مقتضبة أنه "يثمن" الاتفاق معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

ولم يرحب الأردن بالاتفاق ولم يرفضه، معتبرا أن مستقبله "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل" من أجل "تحقيق السلام العادل" عبر "إنهاء الاحتلال".

وعبّرت البحرين في بيان عن "بالغ التهاني" للإمارات بهذه "الخطوة التاريخية" التي "ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما أعربت سلطنة عمان الجمعة عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل، وقال ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط". بحسب ما نقلته وكالة الانباء العمانية.

وفي رام الله، وصفت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الاتفاق بأنه "خيانة" ودعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.