بسبب خلاف مع الأردن .. نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته التاريخية التي كانت مقررة إلى الإمارات الخميس بسبب "صعوبات في تنسيق رحلته عبر المجال الجوي الأردني" على ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "كان من المفترض أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لكن بسبب صعوبات في تنسيق رحلته في المجال الجوي الأردني تم تأجيل الزيارة" دون تحديد موعد جديد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت الأربعاء أن رئيس الوزراء بصدد اجراء زيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الصادر بالعبرية فإن الصعوبات "ربما سببها" إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي "بسبب خلافات حول ترتيبات الأمن والسلامة في الموقع".

ولم يصدر تعليق فوري من عمان حول الخلاف.

وقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

وكانت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). ولحقت بها كل من البحرين والمغرب والسودان.

وأدت القيود التي فرضتها إسرائيل الشهر الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا وشملت إغلاق المجال الجوي بشكل شبه تام، إلى تأجيل زيارة نتانياهو إلى كل من الإمارات والبحرين.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بعد ظهر الخميس، نظيريه التشيكي أندريه بابيس، والهنغاري فيكتور أوربان في القدس لإجراء محادثات حول جهود التطعيم ضد كوفيد-19.

وانتهت إسرائيل من تطعيم 40 في المئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة بالجرعتين اللازمتين من لقاح فايزر/ بايونتيك.