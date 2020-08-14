وزارة الطاقة الأمريكية تقترح زيادة تدفق مياه الاستحمام بعد شكوى ترامب بشأن تسريحته

اقترحت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس، الأربعاء زيادة، تدفق المياه لرؤوس الدش بعد شكوى وجهها الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بشأن روتين شعره.

وقال الرئيس الأمريكي الشهر الماضي في مؤتمر تم عقده في البيت الأبيض: "عندما أستحم انتظر تدفق الماء من رأس الدش ولكنه لا يخرج، وعندما أريد غسل يدي لا يوجد تدفق كافٍ للمياه وسيستغرق الاستحمام وقتا أطول..لا أعرف عنكم ولكن بالنسبة لي يجب أن يكون غسيل شعري ممتازاً."

وقال أندرو ديلاسكي، المدير التنفيذي لمشروع التوعية بمعايير الأجهزة للحفاظ على الطاقة، لوكالة أسوشييتد برس إن اقتراح ترامب كان "سخيفاً". وأضاف ديلاسكي "إذا احتاج الرئيس إلى المساعدة في العثور على دش جيد، يمكننا توجيهه إلى بعض المواقع الإلكترونية الاستهلاكية الرائعة التي تساعد على إيجاد رأس دش جيد يوفر تدفق كبير للمياه واستحماما جيداً".

ويسمح قانون أميركي تمّ تشريعه في العام 1992 برؤوس دشّ يمكنها تمرير نحو 9.5 ليتر من المياه خلال دقيقة، الأمر الذي تسعى إدارة ترامب إلى تغييره عبر إضافة الكمية المسموح بها.