بالصور: الجزائر تعيد فتح المساجد والشواطئ والمقاهي

تعيد الجزائر السبت فتح المساجد والمقاهي والحدائق والشواطئ تدريجياً، في قرار يلاقي ترحيبا خلال فترة الحرّ وبعد خمسة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وتقول ثريا التي خرجت باكراً صباح السبت مع جارتها فاطمة وأبنائها لتمضية اليوم على البحر، لوكالة فرانس برس "الجوّ في المنزل أصبح لا يُطاق مع الأولاد الذين يشعرون بالملل، لم أعد أحتمل".

شرطي يتابع رواد شاطئ قطاني بباب الواد RYAD KRAMDI/AFP or licensors

ويترتب على أجهزة الأمن مراقبة احترام وضع الكمامات وهو إجراء إلزامي منذ 24 أيار/مايو، بالإضافة إلى توصيات التباعد بين الأشخاص. وستسيّر الشرطة دوريات على الشواطئ خلال الصيف.

وتعيد المقاهي والمطاعم أيضاً فتح أبوابها السبت، على الأقل تلك التي لم تغلق نهائياً بعد أشهر من العزل.

وأُعيد فتح أكبر المساجد في الجزائر التي تبلغ قدرة استيعابها أكثر من ألف شخص.

قياس درجات حرارة شخص قبل السماح بدخوله إلى المسجد للصلاة في الجزائر RYAD KRAMDI/AFP or licensors

لكن لم يسمح بعد بأداء صلاة الجمعة إذ أن الوضع الصحي لا يعد تحت السيطرة بشكل كامل بينما يترتب على المصلين وضع الكمامات.

وجرت عمليات تنظيف وتعقيم لأماكن العبادة هذا الأسبوع بمشاركة الكثير من المتطوّعين. في بعض المساجد، أُزيل سجاد الصلاة وفي البعض الآخر تمت تغطيته بنوع من البلاستيك.

عمليات تعقيم لمسجد الفتح في الجزائر قبل صلاة الظهر RYAD KRAMDI/AFP or licensors

وعلى كل مؤمن أن يجلب معه سجادة الصلاة الخاصة به.

ومنذ 19 آذار/مارس، أُغلقت المساجد بالكامل وكذلك الحدائق والمدارس والجامعات والملاعب وقاعات الحفلات.

وفي المجمل، سُجّلت قرابة 37700 إصابة بكوفيد-19 رسمياً في الجزائر منذ اكتشاف أول إصابة في 25 شباط/فبراير، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.

وأُحصيت أكثر من 1350 وفاة، ما يجعل من الجزائر ثالث دولة أكثر تضرراً جراء الوباء في القارة الإفريقية بعد مصر وجنوب إفريقيا.

وأعادت الحكومة حتى 31 آب/أغسطس فرض عزل جزئي في المنازل في 29 ولاية من أصل 48 في البلاد. ولا يزال حظر تجوّل سارياً اعتباراً من الساعة 23,00 وحتى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي (22,00 - 04,00 بتوقيت غرينتش). ورُفعت تدابير العزل في الولايات الـ19 الأخرى.