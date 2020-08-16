عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أستراليا

الزوج "البطل" ينهال باللكمات على قرش أبيض ضخم لإنقاذ زوجته من بين فكيه

محادثة
بقلم:  يورونيوز
This image released by Discovery Channel shows a shark breaking through the water in a scene from "Shark Lockdown
This image released by Discovery Channel shows a shark breaking through the water in a scene from "Shark Lockdown   -   حقوق النشر  AP/Discovery Communications, LLC
حجم النص Aa Aa

لقي رجل أسترالي إشادة بعمله "البطولي" بعدما أنقذ زوجته من هجوم سمكة قرش عبر توجيه لكمات عدة للحيوان لحمله على إبعاد فكيه عن قدمها.

وقالت الشرطة إن الزوجين كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بالقرب من بورت ماكواري التي تبعد أربع ساعات شمال سيدني صباح السبت عندما عضت سمكة قرش الزوجة مرتين وألحقت أذى بساقها اليمنى.

وأضافت الشرطة في بيان أن "رفيقها اضطر للكم السمكة مرات عدة إلى أن افلتتها".

وعالج مسعفون الزوجة البالغة من العمر 35 عاما على الشاطئ قبل نقلها جواً في وقت لاحق إلى مستشفى كبير لإجراء عملية جراحية.

ووصف شاهد كان يتزلج على المياه في مكان قريب عندما تعرضت السيدة للهجوم، الرجل بأنه "بطل" لأنه تصدى لما بدا أنه سمكة قرش بيضاء ضخمة يصل طولها إلى ثلاثة أمتار.

وقال جيد توهي لصحيفة "ديلي تلغراف" إنه "بدأ يتمدد فوق سمكة القرش ... وأنقذ حياة زوجته ... كان مذهلا حقا".

لكن الرجل مارك رابلي قلل من أهمية من جهوده. وقال للصحيفة إنه "فعل ما كان ليفعله أي شخص في تلك اللحظة".

واستراليا واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في العالم. وقد سجلت خمسة هجمات قاتلة منذ بداية العام.