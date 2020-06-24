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جنوب أفريقيا

شاهد: قرش أبيض عملاق يسبح بالقرب من راكبي الأمواج

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قرش أبيض عملاق يسبح بين راكبي الأمواج في جنوب إفريقيا
قرش أبيض عملاق يسبح بين راكبي الأمواج في جنوب إفريقيا -حقوق النشر  AFP
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أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلامية قرشا أبيضا عملاقا يسبح بهدوء بين مجموعة من راكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ في جنوب افريقيا. وحسب الفيديو الذي يبدو أنه التقط بواسطة طائرة مسيرة فإن القرش لا يقل طوله عن 3 أمتار ونصف المتر.

وأصدر المعهد الوطني لإنقاذ البحر في جنوب افريقيا تحذيرات باستمرار من أجل ضمان سلامة المصطافين وراكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ وبقية المناطق الأخرى التي قد تشهد ظهور أسماك القرش

وسبق وأن هاجمت أسماك القرش راكبي أمواج في عدة مناطق في العالم حيث تعرض أحدهم لهجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة يبلغ طولها 3 أمتار بداية هذا الشر قبالة الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وتوفي بعد لحظات متأثرا بجراحه.