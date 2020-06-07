وفاة راكب أمواج في هجوم سمكة قرش طولها "3 أمتار" في أستراليا

توفي راكب أمواج بعدما هاجمته سمكة قرش طولها ثلاثة امتار قبالة شواطئ شرق أستراليا، على ما ذكرت الشرطة الأحد.

وكان الرجل يمارس ركوب الأمواج في كينغزكليف على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب بريزبين صباح الأحد عندما عضته سمكة القرش في الرجل.

وأوضحت الشرطة في بيان "أبلغنا بأن راكبي أمواج عدة هبوا لنجدته وطردوا القرش قبل أن ينقلوا الرجل المصاب إلى الشاطئ".

وأضافت "أعطيت له الإسعافات الأولية لمعالجة الإصابات البليغة في الرجل اليسرى إلا أنه توفي في المكان".

وأشارت إلى عدم تحديد هوية الضحية رسميا إلا أنه على الأرجح أحد المقيمين في ولاية كوينزلاند ويبلغ الستين من العمر.

وهو الهجوم الفتاك الثالث من هذا النوع الذي يسجل في أستراليا منذ مطلع السنة. وأستراليا من الدول التي تشهد أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في العالم لكنها نادرا ما تكون فتاكة.

وأفادت حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني أن 27 هجوما لأسماك قرش سجلت في أستراليا العام 2019 لم تؤد إلى وفيات.