بيلاروس: المعارضة تيخانوفسكايا تدعو بروكسل إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الأربعاء الأوروبيين إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية "المزورة" التي جرت في التاسع من آب/أغسطس في بلدها وسمحت للرئيس الكسندر لوكاشنكو بالبقاء في منصبه لولاية سادسة.

وقالت تيخانوفسكايا باللغة الانكليزية في تسجيل فيديو موجه إلى مجلس أوروبا ووضع على موقع يوتيوب "أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة".

وأضافت أن "لوكاشنكو فقد كل شرعية في نظر أمتنا والعالم".

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا AP/SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA CAMPAIGN OFFICE

وتأتي دعوة تيخانوفسكايا قبل ساعات من قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي حول بيلاروس، تعقد الاربعاء وقد تقرر توسيع العقوبات التي فرضت الأسبوع الماضي بعد قمع التظاهرات.

وتأتي دعوة تيخانوفسكايا قبل ساعات من قمة افتراضية استثنائية اليوم لمناقشة كيفية المضي قدمًا مع بيلاروسيا في ضوء نتائج الانتخابات المتنازع عليها والحملات القمعية العنيفة التي شنتها الشرطة هناك.

وغرد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، على حسابه الرسمي في تويتر قائلا "سأطلع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على المجلس الأوروبي بشأن العمل على معاقبة المسؤولين عن العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات "

وشهدت بيلاروسيا مظاهرات أعقبت الانتخابات الأسبوع الماضي وقابلت الشرطة تلك الاحتجاجات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والهراوات والقنابل الصوتية.

واحتُجز ما لا يقل عن 7000 شخص، واشتكى الكثيرون من تعرضهم للضرب بلا رحمة فيما قُتل متظاهر واحد وأصيب المئات.