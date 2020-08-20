اتهام مستشار ترامب السابق باختلاس أموال من متبرعين والرئيس الأمريكي ينفي معرفته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن "لا علم له بتاتا" بالموقع الإلكتروني لجمع التبرعات من أجل بناء جدار حدودي مع المكسيك، الذي وجهت بسببه تهمة الاختلاس لمستشاره السابق ستيف بانون.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي "لا علم لي بتاتا بهذا المشروع"، وأضاف بخصوص بانون "لم أتواصل معه منذ وقت طويل جدا".

وأعلنت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن الخميس توجيه التهمة رسميا إلى المستشار السابق لدونالد ترامب باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأمريكي ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وأوضحت أودري ستراوس في بيان أن بانون الذي كان من مهندسي حملة دونالد ترامب الانتخابية في 2016، متهم بـ"اختلاس أموال من مئات آلاف المتبرعين" مع ثلاثة مسؤولين آخرين عن موقع "نبني الجدار"، وباستخدام "مئات آلاف الدولارات" لتغطية "نفقات خاصة".

وبدأت عمليات الاختلاس في كانون الأول/ديسمبر 2018، وفق المحققين. وأكد بانون وثلاثة مسؤولين آخرين للمتبرعين أن كامل الأموال التي يتم جمعها عبر الموقع ستخصص لبناء الجدار -رمز سياسة ترامب للتصدي للهجرة- لكنهم اختلسوا جزءا منها عبر منظمة غير ربحية وشركة وهمية، لا سيما عن طريق فواتير مزورة.

ومن المنتظر أن يمثل بانون، المدير السابق لموقع "برايبارت" المحافظ، أمام قاض فيدرالي في نيويورك هذا اليوم. ويتعين عليه الإجابة على تهمتين، الاحتيال وتبييض الأموال، التي تصل عقوبة كل منهما إلى السجن عشرين عاما.

والمتهمون الذين جرى إيقافهم إلى جانب بانون هم: بريان كولفيج (38 عاما) وهو مؤسس موقع "نبني الجدار"، وأندرو بادولاتو (56 عاما) و تيموثي شي (49 عاما).

وينتظر مثول كولفيج وبادولاتو الخميس أمام قاضيين فيدراليين في فلوريدا، في حين سيمثل شي أمام محكمة فدرالية في كولورادو.

وتجاوزت قيمة التبرعات التي جمعها موقع "نبني الجدار" 25 مليون دولار، وفق المدعية العامة.