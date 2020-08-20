من هو المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أدخل الطوارئ بعد مزاعم بتسميمه؟

تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى تسمم ما تسبب في دخوله إلى غيبوبة وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسمه، كيرا يارموش، عبر حسابها في تويتر.

وأكدت يارموش أن الأطباء "لا يعطونها المعلومات الكافية في محاولة منهم لكسب الوقت" داخل المستشفى يعجّ برجال الأمن وفق تغريداتها، ملمحة إلى تورط الأمن الروسي فيما يحدث.

كذلك اتهمت يارموش وسائل الإعلام المقربة من الكرملين باتباع نهج تحريري موحد يزعم أن نافالني "شرب كثيراً يوم أمس وأنه اليوم أخذ حبة ضدّ الكحول (لتحسين حالته" نافية ذلك.

رسمياً لم تعلق موسكو بعد على ما يحصل ولكن وكالة تاس الحكومة قالت إن نافالني قابع في المستشفى وفي حالة صحية "حرجة" بحسب ما يقوله الأطباء.

من هو أليكسي نافالني؟

أليكسي نافالني (44 عاماً) محام ومعارض سياسي بارز في روسيا درس القانون والإقتصاد في روسيا قبل أن يستفيد من منحة جامعية في للدراسة في جامعة ييل الأمريكية.

في العقد الأول من الألفية الجديدة قام بإنشاء مدونة على الإنترنت لنشر تحقيقاته عن ملفات الفساد في أوساط النخب الحاكمة، ولاسيما الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

خلال عمله كمستشار لحاكم منطقة كيروف عام 2009 اتهم بالتخطيط لاختلاس أموال من شركة حكومية وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ غير أنه نفى الاتهام الموجه إليه، وهو الحكم الذي سيغلق الطريق أمامه من أجل الوصول إلى الكرملين مستقبلاً.

عرف نافالني بانتقاده الحاد ومعارضته لحزب "روسيا الموحدة" المحسوب على الكرملين.

عام 2011 أنشأ مؤسسة لمكافحة الغش والفساد ينشر من خلالها مقاطع فيديو لفضح صفقات أعمال مشبوهة بالإضافة لأسلوب الحياة الفاخر للسياسين والمسؤولين في الدولة وتحصد هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات.

دعا نافالني إلى احتجاجات ضد حكم بوتين وطالب مقاطعة الإنتخابات التشريعية عام 2011 ما تسبب في اعتقاله لمدة 15 يوماً.

شارك في انتخابات البلدية وترشح ليكون عمدة موسكو في 2013 وحصد قرابة 28 بالمائة من الأصوات ورغم عدم فوزه إلا أنه عزز موقعه كمعارض قوي للنظام الحاكم.

كانت تلك الانتخابات الأخيرة لنافالني الذي رفضت اللجنة الإنتخابية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2017 بسبب سجله القضائي غير النظيف وفق السلطات.

زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني يدلي بصوته خلال انتخابات مجلس المدينة في موسكو ، روسيا 2019 Andrew Lubimov/2019 The Associated Press.

قاد احتجاجات عارمة ودعا إلى قطع الطريق أمام بوتين من أجل الوصول إلى الكرملين من خلال مقاطعة الإنتخابات الرئاسية سنة 2018.

في أيلول/سبتمبر من العام الماضي قادت السلطات حملات تفتيش واسعة ذد نافالني ومحيطه ممن ينشطون معه حيث تم تنفيذ قرابة 200 أمر بالتفتيش في 41 مدينة في روسيا.

واتهم نافالني السلطات بمحاولة اغتياله بعد ظهور خراج غير مبرر في جسمه خلال اعتقاله صيف 2019، ولطالما تكررت حملات اعتقاله وسجنه من قبل الحكومة الروسية لمدة تتراوح بين 10 و30 يوماً.