إدخال المعارض الروسي نافالني إلى المستشفى بعد إصابته بـ"تسمم" (متحدثة)

أدخل أبرز المعارضين الروس، أليكسي نافالني، إلى العناية المركزية في مستشفى بعدما تعرض لـ "تسمم"، بحسب ما قالته المتحدثة باسمه الخميس عبر تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وفي التغريدة أيضاً تقول المتحدثة كيرا يارميش "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم".

وأكدت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن نافالني، المحامي الذي يبلغ 44 عاماً، أدخل إلى العناية المركزة في مستشفى أومسك في سيبيريا، ولكنها لم تؤكد أنه تسمم.

وكان نافالني تعرّض لاعتداءات أخرى في الماضي، أبرزها في العام 2017 رشّه أحدهم برذاذ مطهّر في العيون فور خروجه من مكتبه في موسكو، إضافة إلى أن استدعاءه من قبل أجهزة الدولة يتم بشكل "روتيني".