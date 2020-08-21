طائرة لنقل نافالني إلى ألمانيا وطبيبه المعالج يرفض خوفا على صحته

قالت كيرا يارميش الناطقة باسم أليكسي نافالني، إن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج المعارض الروسي في وحدة الإنعاش فيه، أعلن أنه لا يمكن نقل نافالني بسبب حالته الصحية "غير المستقرة"، معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته".

وكتبت يارميش على تويتر:"أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني، حالته غير مستقرة".

واعتبرت يارميش أن إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن".

وكانت طائرة طبية قد غادرت مدينة نورمبرغ الألمانية صباح الجمعة، لنقل نافالني، من المستشفى الواقع في سيبيريا.

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية "سينما فور بيس" التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في 2018، أكد أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.

وكان نافالني أحد أشد منتقدي الكرملين متوجها من تومسك إلى موسكو عندما حطت الطائرة التي تقله بشكل اضطراري في أومسك في غرب سيبيريا.

وقالت الناطقة باسمه التي كانت ترافقه، لإذاعة "صدى موسكو" إنها مقتنعة بان المعارض كان ضحية "تسميم متعمد.