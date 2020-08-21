شاهد.. منحوتات من الرمال لأشهر المباني الإماراتية على شاطئ في تل أبيب

منحوتات من الرمال، تحاكي برج خليفة ومسجد الشيخ زايد، وغيرها من المباني الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة، على أحد شواطئ تل أبيب.

النحات الإسرائيلي تفي هاليفي، ألمح إلى أن هذه المبادرة جاءت بطلب من بلدية تل أبيب، تكريما منها لاتفاق السلام المرتقب بين البلدين.

وقال هاليفي:"أنا سعيد جدا، أحب دبي، أحب هذه المباني وهندستها المعمارية، طلبت مني بلدية تل أبيب أن أقوم بهذا المشروع".

وتوقع هاليفي أن يكون رد فعل الإماراتيين على هذه المبادرة، بتفهمهم أن الإسرائيليين يحبونهم، ولا يحملون مشاعر الكراهية ضدهم، وأنهم لا يريدون أن يبقى الوضع في الشرق الأوسط على ما هو عليه.

من ناحيتها قالت شارون لاندس فيشر، المسؤولة عن السياحة في بلدية تل أبيب، هذه المبادرة المتواضعة لتكريم الاتفاقية"، وتمنت أن يرى الإماراتيون تل أبيب كوجهة سياحية، يستمتعون فيها.