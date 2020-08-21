برلين تسجل حالات إصابة بكورونا في حوالي 41 مدرسة بعد أسبوعين من إعادة افتتاحها

أبلغت حوالي 41 مدرسة على الأقل في العاصمة الألمانية برلين عن إصابة طلاب أو مدرسين بفيروس كورونا بعد أسبوعين من إعادة فتح أبوابها. ونقلت صحيفة برلينر تسايتونج هذه الأرقام الجمعة وأكدها مجلس المدينة للتعليم لوكالة أسوشيتيد برس.

وذكرت الصحيفة أن مئات الطلاب والمعلمين يخضعون للحجر الصحي، مضيفة أن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 شمل المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس الحرف التي يبلغ عددها 825 مدرسة في برلين.

وأثار قرار إعادة فتح المدارس مخاوف من أن تصبح بؤرا للفيروس التاجي وانتقاله إلى عائلات الطلبة والمجتمع قلقا كبيرا في البلاد. وكانت برلين من أوائل الأماكن في ألمانيا التي أعادت فتح المدارس بعد العطلة الصيفية. حيث تم إلزام الأطفال بارتداء الكامات في الممرات وأثناء فترات الراحة وعند دخول الأقسام، لكن يمكنهم خلعها بمجرد جلوسهم.

وانتقد العديد من الألمان هذه الإجراءات التي اعتمدتها برلين، مشيرين إلى أنها مخففة للغاية وسط مخاطر إعادة انتشار فيروس كورونا المستجد. وعادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا للارتفاع مرة أخرى منذ أواخر تموز/يوليو الجاري نتيجة عودة المصطافين وتنظيم العديد من المناسبات والاحداث الثقافية.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس إن هناك الكثير من اللوائح المختلفة المعمول بها في جميع أنحاء البلاد و "الناس ببساطة لا يفهمون" لماذا يُسمح لهم بفعل شيء واحد في برلين قد يكون محظورًا في بافاريا.

كما أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها مصممة على عدم إعادة إغلاق المدارس كما فعلت في آذار/مارس المنصرم، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة.

وسجل مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا يوم الجمعة 1426 حالة إصابة جديدة. ووفقًا لإحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز، تحتل ألمانيا المرتبة الـ 20 في العالم من حيث حالات الإصابة بكورونا المؤكدة بـ 231626 حالة والمركز الـ 16 من حيث عدد الوفيات بـ 9264 وفاة.