اندلاع حريق في مكتب المدعي العام في العاصمة الاندونيسية

اندلع حريق في مكتب المدعي العام الإندونيسي في وسط جاكرتا السبت. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات كما لم يذكر المسؤولون سبب الحريق الذي انتشر بسرعة في المبنى المؤلف من ست طبقات. وأظهرت صور نحو 100 من عناصر الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق بخراطيم المياه بعدما إلتهم معظم المبنى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

واندلع الحريق بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ). وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام هاري سيتيونو للصحفيين أن الحريق بدأ "في الطبقة السادسة". وأضاف "حتى الآن لا إصابات".

ولفت إلى أن المكتب أغلق منذ بدء موسم العطل الرسمية الخميس، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك أي نشاط في المبنى عند اندلاع الحريق".