شاهد: حريق مهول يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث في أستراليا

هدد حريق خرج عن السيطرة "الحياة والمنازل" الاثنين بالقرب من مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا. وتمت دعوة سكان عدة ضواحي جنوب بيرث إلى توخي اليقظة حيث يحاول قرابة 150 رجل إطفاء اخماد الحريق الذي التهم، منذ يوم السبت، أكثر من 2.3 كيلومتر مربع.

ورغم أن خدمات الطوارئ قد خفضت مستوى التأهب، إلا أنها اعتبرت أن الحريق لا يزال يشكل "تهديدًا محتملاً على الحياة والمنازل" ويعود ذلك بشكل خاص إلى تغير الأحوال الجوية. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الاثنين.

ولا يزال الدخان الخطر وكريه الرائحة المتصاعد من مكب النفايات المحترق مصدر قلق وتم حث السكان على "الاحتماء". وأغلقت عدة طرق ومنع سائقو السيارات من دخول المنطقة المنكوبة.

من المتوقع هذا الأسبوع هبوب رياح وارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة، في عاصمة ولاية أستراليا الغربية، التي شهدت العام الماضي، حرائق مدمرة عصفت بأكبر ولايتين من حيث عدد السكان في البلاد، هما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ولا تزال استراليا تسعى لتجاوز آثار الحرائق المدمرة التي اندلعت في 2019-2020 والتهمت مساحة تساوي تقريبا مساحة المملكة المتحدة، وأودت بحياة 33 شخصا وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم وأدت إلى نفوق ما لا يقل عن مليار حيوان.