شقيقة ترامب عن الرئيس في تسجيل سري: "بلا مبادئ" و"لا يمكن الوثوق به"

وصفت شقيقة دونالد ترامب، ماريان، في تصريحات سُجِّلت سراً ونشرت السبت في الولايات المتحدة الأميركية عبر صحيفة واشنطن بوست، الرئيس الأميركي بأنه "بلا مبادئ" و"قاس" و"كذاب" و"لا يمكن الوثوق به".

وهاجمت ماريان ترامب باري، القاضية الفدرالية السابقة، خصوصاً سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

والتسجيلات تعود بجزء نمنها لذلك العام، أي 2018، عندما أثيرت ضجّة كبيرة حول سياسات الهجرة الأميركية، وهناك أيضاً تسجيلات أخرى من العام الماضي 2019.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية أن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية. وأضافت "ليس لديه أي مبادئ. ولا أيّ مبدأ".

وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

مجتزأ من التسجيلات الصوتية التي نشرتها واشنطن بوست

وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب التي نشرت أخيراً كتاباً يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس".

وتؤكد شقيقة ترامب أيضاً أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضاً في كتاب ماري ترامب.

وقالت ماريان ترامب باري في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصاً آخر أدى الامتحانات عنه"، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص.