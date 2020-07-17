بيع نحو مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب في اليوم الأول من صدوره

بيعت أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب جديد عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة.

ويقدم كتاب "تو ماتش أند نيفر إناف" (أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) الذي ستنشر نسخته الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر، دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.

"إضعاف الوالد"

تتّهم مؤلفة الكتاب ماري ترامب، وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه ساهم في "إضعاف شقيقه الأكبر"، أي والدها، فريد ترامب جونيور، الذي توفي في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاماً بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وربطت عائلة ترامب وفاة فريد ترامب جونيور بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات. وهو كان، في الواقع، يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طياراً.

ويعد الكتاب الذي اقترب من نفاذ "مليونية نسخه" الأولى، يعدّ أول وصف غير مؤات بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

وبيعت النسخ الـ950 ألفا في يوم واحد بما فيها الطلبات المسبقة بالإضافة إلى الإصدارات الصوتية والرقمية، وهو رقم قياسي لدار النشر "سايمون أند شوستر"، وفق ما أعلنت الدار في بيان الأربعاء.

ووصف البيت الأبيض الكتاب بأنه "مليء بالأكاذيب" تغذيه "مزاعم" لا أساس لها.

ويذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، لجأ إلى القانون لمنع نشر الكتاب، لكن دون جدوى.

وطلبت الدار طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1,15 مليون للسوق الأميركية وحدها.

ويتصدّر الكتاب قائمة مبيعات موقع "أمازون" في كندا وأستراليا.