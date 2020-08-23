عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

رياضة

بايرن ميونخ يتوج بكأس أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف لصفر على باريس سان جيرمان

محادثة
بقلم:  رشيد سعيد قرني  & Euronews
نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في لشبونة
نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في لشبونة   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

حقق بايرن نادي ميونخ الألماني لقبه السادس ويتوج بكأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه لهدف لصفر على نادي باريس سان جيرمان الذي كان يطمح لتحقيق التتويج الأول. هدف التتويج حققه وقعه كينغسلي كومان في الدقيقة الـ 59.

وكان بايرن الذي تأسس في العام 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013. وبرغم خسارته النهائي، حقق سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمسين، أفضل مشوار له في المسابقة، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في 1995.

وتوّج باريس سان جيرمان بأول القابه الأوروبية عام 1996 عندما أحرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمسوي 1-صفر، قبل أن يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني بالنتيجة عينها. وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ 11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني (45 هدفا في 2000 لكنه لعب أنذاك 16 مباراة)

وأصبح بايرن أول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الانجليزي في 2008.

23.08.2020
22:53
بايرن ميونخ يتوج بكأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف لصفر على باريس سان جيرمان
23.08.2020
22:49

نيمار وشوبو يضيعان فرصة من ذهب 

23.08.2020
22:48

حكم المباراة يضيف 5 دقائق إضافية للشوط الثاني 

23.08.2020
22:46
روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن يواجه تياغو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان
23.08.2020
22:43

بايرن ميونخ: خروج تيغو ألكنتارا وتعويضه بكورونتا توليسو

23.08.2020
22:43

الحكم يوجه بطاقة صفراء للاعب باريس سان جيرمان كورزاوا

23.08.2020
22:41

الحكم يشهر بطاقة صفراء في وجة لاعب باريس سان جيرمان سيلفا

23.08.2020
22:41
نيمار من باريس سان جيرمان يتحكم في الكرة
23.08.2020
22:28

مارتينيو يضيع فرصة جديدة لصالح ناديه باريس سان جيرمان

23.08.2020
22:27

فيليب كوتينيو يعوض كينسلي كومان في صفوف بايرن ميونيخ