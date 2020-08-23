بايرن ميونخ يتوج بكأس أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف لصفر على باريس سان جيرمان

حقق بايرن نادي ميونخ الألماني لقبه السادس ويتوج بكأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه لهدف لصفر على نادي باريس سان جيرمان الذي كان يطمح لتحقيق التتويج الأول. هدف التتويج حققه وقعه كينغسلي كومان في الدقيقة الـ 59.

وكان بايرن الذي تأسس في العام 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013. وبرغم خسارته النهائي، حقق سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمسين، أفضل مشوار له في المسابقة، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في 1995.

وتوّج باريس سان جيرمان بأول القابه الأوروبية عام 1996 عندما أحرز لقب كأس الكؤوس على حساب رابيد فيينا النمسوي 1-صفر، قبل أن يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني بالنتيجة عينها. وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ 11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني (45 هدفا في 2000 لكنه لعب أنذاك 16 مباراة)

وأصبح بايرن أول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد منذ مانشستر يونايتد الانجليزي في 2008.