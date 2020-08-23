شاهد: مدينة يابانية تعوّل على تزيين أغطية مجاري الصرف الصحي لاستقطاب الزوار

قد لا تبدو أغطية مجاري الصرف الصحي للوهلة الأولى مكانا ملائما للتعبير الفني، غير أن مدينة يابانية ارتأت إنارة هذه الكتل المعدنية الباهتة وتزيينها برسوم لشخصيات كرتونية معروفة بغية استقطاب الزوار.

وتعوّل منطقة توكوروزاوا في ضاحية طوكيو على هذه المبادرة لجذب الانتباه إليها، مستهدفة خصوصا محبي أغطية الصرف الصحي المزينة بأشكال أو شعارات والمنتشرة أصلا في بعض شوارع اليابان.

ورغم أن وجودها يقتصر على جزء يسير من أصل حوالي 15 مليون فتحة لمجاري الصرف الصحي، بات لهذه الأغطية المزينة الموجودة في البلاد منذ أربعة عقود على الأقل، محبون كثر يتبادلون المعلومات في شأنها على تويتر مع وسم خاص بها.

غير أن أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في توكوروزاوا هي "الأولى من نوعها التي تتم إنارتها في اليابان"، على ما قال الموظف في المدينة جونيشي كويكي. وأضاف كويكي "نأمل أن تغيّر هذه النسخ المضاءة السمعة المتداولة عن فتحات المجاري بأنها قذرة ونتنة، وتنعش الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب الزوار".

وقد وُضع 28 غطاء في مطلع آب -أغسطس مع تزيينها بشخصيات شهيرة من عالم الرسوم المتحركة. وأقيمت هذه الشراكة مع دار "كادوكاوا" للنشر في إطار برنامج يتيح للشركات تزيين أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في مقابل دعم مادي.

وأتت ردود الفعل الأولى من الزوار حيال هذا المشروع إيجابية. وقال كاورو موريتا المولع بأغطية المجاري الصحية البالغ 55 عاما، "في العموم، إيجاد (الأغطية المزينة) ليس مهمة سهلة. لكن هذه الأغطية يمكن أن تُرصد من البعيد".

أما تاتسوهيكو ساتو البالغ 29 عاما فرأى أن المنظر "ممتع للأطفال".

وتتم إنارة هذه الأغطية يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل. ورغم تأكيد سلطات المدينة أهمية المبادرة في جعل الشوارع أكثر أمانا خلال الليل، لكنها في المقابل تزيد الأعباء الملقاة على الحراس الذين اضطروا إلى زيادة دورياتهم لتفادي سرقة هذه الأعمال الفنية.