شهادات مروعة للناجين من هجوم مسجدي نيوزيلندا والمنفذ يقر بتهم القتل والإرهاب

لم يبدِ منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الذي راح ضحيته 51 شخصا العام الماضي أي ندم الاثنين، بينما واجهه الناجون في المحكمة حيث رووا شهادات مروعة عن وقائع الإعتداء.

ولدى افتتاح جلسة الاستماع المخصصة لإصدار حكم في قاعة المحكمة في كرايست تشيرش، كشف المدعون عن التفاصيل المخيفة للهجوم الذي تم التخطيط له بدقة، والذي كان المهاجم اليميني المتطرف برنتون تارانت يرغب خلاله "بقتل أشخاص أكثر مما فعل".

صدى أزيز الرصاص في الآذان

وفي أول مواجهة مباشرة مع المهاجم الأسترالي، تحدّث الناجون عن الكيفية التي اضطروا من خلالها للاختباء تحت الجثث، وعن الغفران والتعايش مع صوت البندقية الآلية الذي لا يزال يتردد صداه في آذانهم.

ووسط إجراءات أمنية مشددة وبينما تمركز قناصة على الأسطح وسط المدينة، استمعت المحكمة إلى الكيفية التي فتح من خلالها تارانت، الذين كان مدججا بالسلاح، النار في 15 آذار/مارس العام الماضي على رجال ونساء وأطفال، متجاهلا مناشدات المساعدة، بينما قاد مركبته فوق إحدى الجثث أثناء انتقاله من مسجد لآخر.

وعندما رأى موكاد إبراهيم البالغ ثلاث سنوات وهو متشبث بساق والده، قتله تارانت "بطلقتين ناريتين تم توجيههما بدقة"، وفق ما أفاد المدعي بارنابي هويس المحكمة.

تهم بالقتل والإرهاب

وأقر تارانت بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب، بعدما اقتحم مسجدين في كرايست تشيرش، لينتهي هجومه عندما أوقفته الشرطة أثناء توجهه إلى مسجد ثالث. ويتوقع محامون بأن يكون المهاجم البالغ 29 عاما أول شخص يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في نيوزيلندا، دون إطلاق سراح مشروط.

وبقي المتهم الذي ارتدى ملابس السجن الرمادية في قفص الاتهام، وأحاط به ثلاثة عناصر شرطة صامتا وألقى نظرة بين فينة وأخرى حول القاعة بينما قدّم هويس ملخصا مخيفا للوقائع.

وقال هويس إن المتهم "أقر بأنه دخل المسجدين بنية قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وأفاد أن المتهم "قال إنه كان يرغب بإطلاق النار على عدد أكبر من الناس، وكان في طريقه إلى مسجد آخر في آشبورتون لتنفيذ هجوم آخر عندما تم توقيفه"، وتابع هويس قائلا: "خلال استجوابه، أشار المتهم إلى هجماته على أنها هجمات إرهابية".

استهداف للمسلمين والمهاجرين

وأضاف هويس: "قال كذلك إن الهجمات كانت مدفوعة بقناعاته، بأنه ينوي بث الرعب في أوساط من وصفهم بـالغزاة، بمن فيهم السكان المسلمين أو بشكل عام أكثر المهاجرين غير الأوروبيين".

ورأت اللاجئة الصومالية البالغة 44 عاما عابدة عزيز علي جامع صهرها، موسى الوالي أثناء إطلاق النار عليه، مشيرة إلى أنها لا تزال تعاني من الصدمة النفسية، وقالت جامع "أرى المشاهد وأسمع صوت إطلاق النار في رأسي بشكل متواصل".

وأضاف نجل ضحية آخر يدعى أشرف علي أنه هناك صور في ذاكرته، ومشاهد الجثث من حوله والدم في كل مكان. بدوره أفاد إمام مسجد النور جمال فودة أنه كان واقفا على المنبر، ورأى الكراهية في عيون إرهابي تعرّض لغسيل دماغ، قبل أن يقول لتارانت إنه "لا داع لكراهيتك هذه".

سنوات الإعداد والتخطيط

واستمعت المحكمة إلى أن تارانت وصل إلى نيوزيلندا في 2017 واستقر في ديوندين (360 كلم جنوب كرايست تشرش)، حيث أعد مجموعة من الأسلحة النارية ذات القدرة العالية، واشترى أكثر من 7000 طلقة ذخيرة.

وقبل شهرين على الهجوم، قدم إلى كرايست تشيرش حيث استخدم طائرة مسيّرة فوق مسجد النور، وصوّر المكان والأبنية بما في ذلك المداخل والمخارج، وسجّل ملاحظات مفصّلة عن التحرّك بين المساجد.

وغادر في 15 آذار/مارس 2019 الموافق يوم الجمعة مقر إقامته في ميوندين، وتوجّه إلى كرايتس تشيرش مدججا بمجموعة من الأسلحة عالية القدرة كتب عليها إشارات إلى معارك تاريخية، وحملت صور شخصيات صليبية وهجمات إرهابية وقعت مؤخرا ورموزا.

حقد دفين

وكدس ذخيرته في مخازن أسلحته بينما ثبّت كاميرا على خوذته لتسجيل الهجمات، وأدخل تعديلات على حاويات الوقود لإحراق المساجد، وقال إنه يتمنى لو أنه قام بذلك، بحسب هويس.

وخلال الدقائق التي سبقت اقتحام مسجد النور، أرسل بيانا متطرفا من 74 صفحة إلى موقع متطرف، وأبلغ عائلته بما سيقوم به، وبعث رسائل عبر البريد الإلكتروني تحتوي تهديدات بمهاجمة المساجد إلى عدد من الوسائل الإعلامية.

ويمثّل تارانت نفسه في المحاكمة. وفرض القاضي كاميرون ماندر قيودا على وسائل الإعلام لمنعه من استخدام المحكمة كمنصة لوجهات النظر المتطرفة. ويتوقع أن يعلن ماندر حكمه يوم الخميس.