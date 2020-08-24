70 شخصاً قد يكونون عالقين تحت أنقاض مبنى في غرب الهند

أعلنت الشرطة الهندية أن 70 شخصا على الأقل قد يكونون محاصرين تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق إنهار مساء الإثنين في بلدة مهد غرب الهند.

وقالت شرطة مهد، على بعد 120 كيلومترا جنوب بومباي، في بيان "تم إنقاذ 15 جريحا ونقلوا إلى المستشفى". وكان المبنى يضم 47 شقة. ولم يتم تحديد أسباب الحادث على الفور، لكن إنهيار المباني أمر شائع في الهند خلال موسم الرياح الموسمية الذي يستمر من حزيران -يونيو إلى أيلول -سبتمبر. إذ تقوض الأمطار الغزيرة أسس الأبنية وتضعفها.

وقالت قوة الاستجابة للكوارث في بيان إن الإغاثة، بما في ذلك فرق الكلاب المدربة، أرسلت إلى مكان الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان والشرطة يبحثون في الأنقاض عن ناجين.

وقال النائب السابق مانيك موتيرام جاغتاب لقناة "ماراتي" إن المبنى عمره عشر سنوات وقد بُني على أسس "ضعيفة"، مضيفًا: "لقد انهار مثل كومة من ورق اللعب. إنه وضع مخيف".

الرياح الموسمية مهمة في جنوب آسيا بالنسبة للزراعة لكنها تتسبب أيضًا بوقوع العديد من الوفيات والدمار على نطاق واسع، بما في ذلك الفيضانات وانهيارات المباني.

وفي عام 2020، أودت الرياح الموسمية بنحو 1200 شخص، بينهم أكثر من 800 في الهند وحدها.