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نيوزيلندة

مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا يغير موقفه و يقرّ بذنبه بكلّ التّهم الموجّهة إليه

محادثة
بقلم:  يورونيوز
برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلاندا
برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلاندا   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أعلنت الشرطة النيوزيلندية أنّ برنتون تارانت الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً حين أطلق النار على المصلّين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أقرّ الخميس بذنبه بكلّ التّهم الموجّهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "الإقرار بالذنب بـ 51 تهمة بالقتل وبـ 40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند" حيث يُحتجز تارانت، الأسترالي المؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض.

وفي 15 آذ/مارس 2019 أطلق هذا المتعصّب اليميني النار على المصلّين في مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل 51 شخصاً في أسوأ جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

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