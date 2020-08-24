إسبانيا تتجاوز 400 ألف إصابة بكوفيد-19

قالت السلطات الإسبانية إن عدد الحالات التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد تجاوز 400 ألف الإثنين، مضيفة أن الوضع في مدريد سيتطلب تحركًا "سريعًا"، مع اتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة.

وأظهرت نشرة وزارة الصحة اليومية أن إسبانيا، وهي من أكثر الدول تضررا من الوباء، لديها 405436 إصابة مؤكدة، بزيادة أكثر من 19300 عن الجمعة. وقال فرناندو سيمون، مدير مركز الطوارئ الصحية في وزارة الصحة، إن العديد من هذه الحالات الجديدة يعود في الواقع إلى الأيام السابقة، لكن المناطق أبلغت عنها الحكومة المركزية فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشدد على زيادة الحالات في مدريد، المنطقة التي تم فيها تشخيص أكبر عدد من الحالات في الأسبوع الماضي، إذ بلغت أكثر من 13400. وقال إن الوضع يمكن أن يؤدي إلى تبني "إجراءات صارمة"، مثل فرض عمليات إغلاق في منطقة بعينها أو قيود على تنقل السكان.

وفي كاتالونيا، كثفت السلطات الإقليمية إجراءاتها ضد الفيروس وحظرت التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة والخاصة، وهو إجراء سار بالفعل في مدريد. وفي منطقة مرسية (جنوب شرق)، حددت السلطات المحلية التجمعات بستة أشخاص.

وقتل الوباء 28872 شخصًا في البلاد، وفقًا لوزارة الصحة، بزيادة 34 عن الجمعة.