خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق المشتبه بضلوعه في قضايا فساد موجود بدولة الإمارات (القصر الملكي)

أكد القصر الملكي الاسباني، أن الملك السابق خوان كارلوس الذي تحوم حوله شبهات فساد، وكان قد قرر مطلع آب/أغسطس مغادرة البلاد والإقامة في المنفى متواجد حالياً في الإمارات.

وأعلن متحدث باسم القصر الإثنين، أن كارلوس البالغ 82 عاما "توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من آب/أغسطس حيث لا يزال موجودا" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة، أعلن خوان كارلوس في 3 آب/اغسطس مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس.

ونشرت صحيفة "ABC" الإسبانية في وقت سابق معلومات تشير إلى أن الملك السابق متواجد في أبوظبي. وذكرت الصحيفة عدّة أمكنة قد يكون خوان كارلوس توجه إليها منذ إعلان سفره إلى خارج البلاد، وتوقعت تارة أنه في البرتغال وطوراً أنه في جمهورية الدومينيكان.