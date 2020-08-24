الحزب الجمهوري الأمريكي يرشح رسميا دونالد ترامب لخوض سباق الرئاسيات المقبلة

أعلن الحزب الجمهوري رسميا دونالد ترامب مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 التي ستجرى في 3 تشرين الثاني/أكتوبر. وقد عين 330 مندوبا عن الحزب الجمهوري خلال اجتماعهم في شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية الرئيس الأمريكي مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الحزب.

وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أمريكية دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي. وقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز المؤتمرات في شارلوت للمشاركة في مؤتمر الحزب الجمهوري.

ووصل ترامب إلى المؤتمر بعد دقائق من تسميته رسميا من قبل الحزب مرشحا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها مع الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية إير فورس وان، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة، وكتب: "تضليل اخباري، على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر".

وفي وقت سابق الإثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة "تحتاج أمريكا إلى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الابيض".

وأضاف بنس قائلا إنه سمع الأسبوع الفائت أن الديمقراطية على المحك، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم. وتدارك بنس القول بأن الجميع يعلم أن الاقتصاد هو على المحك، وأن القانون والنظام هما على المحك، على حد تعبيره.