السلطات البلجيكية تعتمد إجراءات مشددة لمنع استشراء موجة ثانية من كورونا

للمرة الأولى منذ عدة أسابيع ، إنخفضت الوفيات في بلجيكا بنسبة 23% بمتوسط ​​يومي قدره 7.3 حالة خلال الفترة بين 15 و 21 أغسطس، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الأزمة ، البالغ 9996 وفيّة، بأربع وفيات أكثر من العدد المعلن يوم الاثنين.

أعلن نيكولا لاغاسي وإنجي نيفين وهما من الخبراء الطبيين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن استراتيجية بروكسل الحالية للتعامل مع فيروس كورونا تستند إلى كثير من الأولويات في ضوء عودة بعض المقيمين والمواطنين ممن كانوا يقضون عطلهم الصيفية خارج البلاد.

تشعر سلطات منطقة بروكسل بالقلق بشكل خاص من أنه مع العودة من العطلات وعودة الأطفال إلى المدرسة، ستكون هناك زيادة في الإصابات.

وفقًا للبيانات الصادرة صباح الثلاثاء من قبل معهد الصحة البلجيكي سيونسانو، تراجعت جميع مؤشرات فيروس كورونا في بلجيكا.

ولليوم التاسع على التوالي، شهدت حالات الإصابات الجديدة بـ كوفيد-19 إنخفاضًا، حيث سجلت البلاد في المتوسط ​​473.3 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوميًا خلال فترة الأيام السبعة الأخيرة بحسب بيانات سيونسانو وهو أقل بنسبة 15% من متوسط ​​الأسبوع السابق، ليصل إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 82092 منذ بداية انتشار العدوى.

يستمر عدد حالات كوفيد 19 في الارتفاع، وفي بعضها تم الوصول إلى “عتبة الإنذار”أو تجاوزها. و يتم الوصول إلى عتبة الإنذار عندما يتم تجاوز 20 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة (في أسبوع واحد).

هذا الثلاثاء، 25 أغسطس ، تجاوزت 196 بلدية “عتبة الإنذار” وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة.

بعد العودة من العطلات أحد الخطرين الرئيسيين اللذين تواجههما بروكسل حيث يعود الكثير من الناس من الرحلات من المناطق الخضراء والبرتقالية والحمراء.

حاليًا، يتم اختبار حوالي 40٪ فقط من المسافرين العائدين إلى بروكسل من المناطق الحمراء، وفقًا لإنجي نيفين.

تريد منطقة بروكسل زيادة عدد الاختبارات الخاصة بكشف كوفيد-19 وإلزام أي شخص يخضع للاختبار بالركون إلى الحجر الصحي أيضًا. وبناء على ذلك سيتم الآن فتح مراكز الاختبار في بروكسل ومولينبيك وإيفير يومي السبت والأحد للمساعدة في تسهيل إجراء الاختبار على الأشخاص.

من جهة ثانية سيبدأ العام الدراسي في غضون أسبوع، متطلبات الحجر الصحي تنطبق أيضًا على الأطفال بعد عودتهم من المنطقة الموصوفة بالحمراء، يمكن للمدارس التي يتناهى إليها أن طفلاً كان في المنطقة الحمراء أن لا تقبله داخل الفصل كما يجب اختبار الطالب المصاب وإلزامه الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

في التعليم الثانوي ، سيُطلب من جميع الطلاب والموظفين ارتداء قناع الفم ، بما في ذلك في الفصول الدراسية، مع استثناءات أثناء فترات الراحة أو الأنشطة الرياضية.

كما يفرض على جميع الآباء الذين يصطحبون أطفالهم إلى الثانويات ارتداء قناع الفم عندما يكونون على مقربة من المدرسة.

تريد المنطقة التأكيد على أن الشباب معرضون أيضًا للإصابة بالفيروس وبشكل خاص إذا كانوا على اتصال بأشخاص أكبر سنا، مثل الأجداد. تحاول منطقة بروكسل التأكد من إشراك الجميع في مكافحة فيروس كورونا ، من خلال تحفيز الناس على إجراء الاختبارات الخاصة بكشف كوفيد-19