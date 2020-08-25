الكرملين يعتبر استنتاج الأطباء الألمان بشأن نافالني متسرعا حين تحدثوا عن تعرضه للتسميم

اعتبر الكرملين الثلاثاء أن الأطباء الألمان تسرّعوا في استنتاج أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم، فيما كان الأطباء الروس رفضوا هذه الفرضية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التحليلين الطبيين لأطبائنا والأطباء الألمان يتفقان تماماً، لكن خلاصاتهما تختلف، مشيرا إلى أنه لا يفهم هذا التسرّع لدى الزملاء الألمان، على حد تعبيره. واعتبر بيسكوف أن التسميم هو أحد الخيوط المحتملة، لكن هناك الكثير من الاحتمالات الطبية الأخرى على حد قوله.

وأعلن الأطباء الذين يعالجون المعارض الروسي في برلين مساء الاثنين، أنهم خلصوا إلى أن نافالني تسمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين، دون التمكن من تحديدها على الفور.

وتُستخدم هذه المواد التي تحدث عنها الأطباء الألمان بجرعات خفيفة لمعالجة مرض ألزهايمر، لكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة، ويصبح تأثيرها مماثلا لمادة "نوفيتشوك". وشدّد بيسكوف على واقع أن الأطباء الألمان لم يرصدوا أي مادة.

ولفت بيسكوف إلى أن الأطباء الروس لاحظوا أن نافالني كان يعاني من انخفاض مستوى انزيم استيل كولين استريز، لكن لم يكن بالامكان استنتاج من ذلك أن تسمماً قد حصل.

وقال بيسكوف إن الانخفاض (في الكولين استريز) قد يكون ناجما عن أسباب كثيرة، خصوصاً منها تناول بعض الأدوية، مشيراً إلى أن روسيا ستكون "ممتنة" في حال تم اكتشاف مادة ما في جسم ألكسي نافالني في ألمانيا. وختم بالقول إنه لا يعرف إذا حصل تسمم أم لا.