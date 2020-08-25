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السويد

مدافع لمانشستر يونايتد يلاحق لصًا ويقبض عليه بعد سرقة حقيبة امرأة تبلغ 90 عامًا

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بقلم:  يورونيوز
فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندررز بملعب أولد ترافورد في مانشستر، 22 سبتمبر 2018
فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندررز بملعب أولد ترافورد في مانشستر، 22 سبتمبر 2018   -   حقوق النشر  AP Photo
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ذكرت صحيفة أفتونبلاديت السويدية يوم الاثنين أن فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ألقى القبض على لص قام بسرقة امرأة مسنة وقام باحتجازه حتى وصول الشرطة.

ووقع الحادث في مدينة فاستيراس، مسقط رأس ليندلوف، غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد نادي مانشستر يونايتد قصة صحيفة افتونبلاديت.

وقال بيان للشرطة إن "رجلا في الثلاثينيات من عمره يركب دراجة انتزع حقيبة مملوكة لامرأة في التسعينيات من عمرها صباح يوم الإثنين".

وقالت الشرطة، دون أن تذكر اسم ليندلوف: "قيل إن رجلاً كان في الجوار جرى في إثر الجاني المشتبه به، وقبض عليه واحتجزه حتى وصلت الشرطة إلى مكان الحادث". وتابعت بالقول: "الشرطة تريد أن تنتهز الفرصة وتشكر الشاهد على التدخل السريع والحكيم."

أخبرت المرأة التي تعرضت للسرقة صحيفة افتونبلاديت أنها تود أن تشكر ليندلوف وتعزمه على الغداء.

ويواجه المعتقل اتهامات بالسرقة وجرائم مخدرات بسيطة.

ليندلوف البالغ من العمر 26 عامًا انضم إلى يونايتد قادما من فريق بنفيكا البرتغالي في عام 2017، ولعب 33 مباراة مع السويد.

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