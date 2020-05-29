سرقة حقائب بقيمة 800 ألف يورو من شقة رجل أعمال نيجيري في باريس

اقتحم لصوص مسلحون شقة رجل أعمال نيجيري في باريس واستولوا على حقائب فاخرة بقيمة 800 ألف يورو وتمكنوا من الفرار، وفق ما قالت مصادر مطلعة الخميس.

وأوضحت مصادر مطّلعة على الحادث أن عملية السطو حدثت في مبنى راق في العاصمة الفرنسية صباح الأربعاء.

ورن اللّصوص المقنّعون جرس باب الشقة. وبعدما نجحوا في دخولها، هددوا الرجل بمسدس، ولم يتمكنوا من إجباره على فتح خزنته إلا أنهم استطاعوا من سرقة الحقائب الفاخرة وثلاثة آلاف يورو نقداً.

وشهدت باريس في السنوات الأخيرة العديد من السرقات وعمليات سلب الأغنياء الذي عادة ما يكونون هدفا للمجرمين الذين يبحثون عن سلع فاخرة مثل المجوهرات والساعات.