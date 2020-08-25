ميلانيا ترامب تحي ذكرى منح المرأة حق التصويت قبل إصدار "كتاب" مثير للجدل حول حياتها

أشرفت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الإثنين على الإحتفال بذكرى منح حق التصويت للمرأة في الولايات المتحدة من خلال عرض خاص. ونوهت ميلانيا ترامب أمام البيت الأبيض بالمجهودات التي تقوم بها إدارة زوجها لترقية حقوق المرأة.

هذا ويستعد فريق العمل الخاص بالسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب لتسيير الأزمة التي ستعقب صدور "الكتاب القنبلة" المنتظر الشهر المقبل لمؤلفته ستيفاني وينستون وولكوف بعنوان "ميلانيا وأنا". وبحسب القراءات الأولى قبل الصدور فإن الكتاب يخوض في تفاصيل حياة السيدة الأولى التي تكون قد أدلت بملاحظات مهينة بشأن زوجها، الرئيس دونالد ترامب وأبنائه البالغين. ولم تتطرق ميلانيا خلال كلمتها بمناسبة ذكرى منح حق التصويت للمرأة لكتاب ستيفاني وينستون وولكوف.

وعملت ستيفاني وينستون وولكوف إلى جانب ميلانيا ترامب في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بصفتها مستشارة أولى للسيدة الأولى. وكانت وولكوف تشرف على كتابة خطابات ميلانيا، كما ساعدت في إنشاء منصة ميلانيا "كن الأفضل Be Best". وشاركت وولكوف في الاستعدادات الافتتاحية للعام 2017.

وشب خلاف بين ميلانيا ترامب وستيفاني وينستون وولكوف بعد عامين من انتخاب دونالد ترامب، حيث أُقيلت وولكوف بعد نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز تهمها فيه بالإستفادة من مبلغ 1.44 مليون دولار نظير تنظيم حفل في العام 2017.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، استفادت ستيفاني وينستون وولكوف من أكثر من 26 مليون دولار دفعها البيت الأبيض لشركتها نظير خدماتها فيما قبضت وولكوف 1.44 مليون دولار بصفة مباشرة.