رئيس الوزراء الفرنسي يدعو مواطنيه الى التحلي بالمسؤولية ووضع الكمامات لمواجهة كورونا

دعا جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، الأربعاء الفرنسيين إلى التحلي بـ"روح المسؤولية" لوضع الكمامات متمنياً أن "يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء" الذي لا يزال يتفشى في فرنسا.

وأوضح كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، تتحمل قسطها من المسؤولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".

قلق تجاه ازدياد عدد الإصابات

وقد سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، كما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية ولكن الوضع ما زال بعيدا عن مستويات الأزمة في شهر مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضي.

فيما أعربت عدة دول مجاورة عن قلقها تجاه ازدياد عدد المصابين، كما طالبت الزوار الفرنسيين بالامتثال للحجر الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أنه ليس هناك "ما يثير الذعر، لم نعد إلى الوضع الذي كنا فيه... خلال شهر نيسان/أبريل أو أيار/مايو" لكن "ترون جيداً أن أمراً ما يحدث".

وأضاف كاستيكس أنه "ليس ثمة أي عنصر على حدّ علمي، يسمح بالقول إن كوفيد-19 قد تراجع بقوة" مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس "هدفاً".

وضع الكمامات إلزامي للتلاميذ الفرنسيين

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض رئيس الوزراء الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس مؤكداً أن "أي دولة في العالم" لم تتخذ مثل هذا التدبير.

وذكر بأن الأشخاص المعرضين للخطر إما لأسباب صحية أو مادية، سيستفيدون من الكمامات المجانية.

وقال "لن ندفع (ثمن) كمامات لعائلات لا تحتاجها على الإطلاق"، في وقت سيصبح وضع الكمامات إلزامياً للتلاميذ الفرنسيين اعتباراً من الثلاثاء المقبل، موعد استئناف الدروس.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة الانعاش الاقتصادي بقيمة مئة مليار يورو ستُقدم الخميس في الثالث من أيلول/سبتمبر، بعد أن كان مقرراً أن تُقدم الثلاثاء الماضي.

ولفت كاستيكس إلى أن قطاع الثقافة والذي يضم المسارح، المتاحف، السينما وغيرها تضرر كثيراً جراء الأزمة، وسيستفيد معظم عاملي قطاع الثقافة من "هبة استثنائية" بقيمة ملياري يورو.