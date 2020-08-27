سلطات الأردن توقف الرسام عماد حجاج بسبب كاريكاتير اعتبر مسيئاً للإمارات

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس توقيف رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج 14 يوماً على ذمة التحقيق، إثر نشره رسماً اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر من معارضة اسرائيل بيعها طائرات إف-35 الأمريكية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن القرار صدر بعد إحالة حجاج إلى محكمة أمن الدولة حيث "وجه له المدعي العام تهمة القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة".

ويواجه الرسام في حال إدانته بالتهمة المنسوبة إليه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات.

أوقف حجاج مساء الأربعاء بعد ساعات على نشره الرسم الساخر تحت تعليق "إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات اف-35" يظهر ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد حاملاً حمامة بيضاء رسم عليها علم إسرائيل بصقت في وجهه بينما كتب على البصاق "تف 35".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل نحو أسبوع أن إسرائيل طلبت من واشنطن عدم بيع طائرات إف-35 للإمارات، وذلك بعد أيام من إعلان الإمارات وإسرائيل في 13 آب/اغسطس الحالي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وحجاج (52 عاماً) يعد من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن وقد عمل في عدة صحف محلية وعربية متناولاً الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.