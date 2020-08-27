شاهد: الآلاف من الأسماك الذهبية معروضة في أكواريوم فني باليابان

فتح الأكواريوم الفني الياباني في طوكيو أبوابه أمام الجماهير، ليقدم أحدث معرض للسمك الذهبي، حيث تظهر آلاف المخلوقات البحرية الملونة ضمن أشكال فنية صممها هيديتومو كيمورا. ويتم عرض حوالي 30000 سمكة بما في ذلك سمك الكوي والعديد من الأسماك.