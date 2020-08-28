كورونا: أكثر من 180 ألف وفاة في الولايات المتحدة وترامب يعد بـ"سحق" الوباء

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات الجامعة لغاية مساء أمس الخميس أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

صفقة ترامب

في السياق، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض بـ"سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً".

وقال ترامب في خطاب أعلن فيه قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية وخصّص حيّزاً منه للدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الجائحة "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف "سننتج لقاحاً قبل نهاية العام، وربّما حتّى قبل ذلك!".

وكان ترامب أعلن منذ فترة ما بعد الظهر عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكوفيد-19 في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدّثة باسم ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس دونالد ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع".

وعملية الشراء التي ستتمّ مع "مختبرات آبوت" في إلينوي هي جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء وكالة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلّف 5 دولارت ويعطي النتيجة في خلال 15 دقيقة.