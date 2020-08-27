آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

فيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

فرض وضع الكمامة في باريس

أعلن جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، الخميس أن وضع الكمامة سيصبح إلزامياً في جميع أنحاء باريس، وليس فقط في مناطق معينة من العاصمة.

وأضاف أن مدنا فرنسية كبيرة أخرى قد يشملها القرار، بعد مرسيليا.

وقال جان ميشيل بلانكير، وزير التعليم إن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في الجامعات ولجميع الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 11 عام، بما في ذلك أثناء الاستراحة.

"عودة انتشار مؤكدة" للفيروس في فرنسا

رصدت الحكومة "عودة انتشار مؤكدة للوباء" في جميع أنحاء البلاد، بحسب كاستيكس، حيث تم إدراج 21 إقليما، بينهم باريس وبوش دو رون، في المنطقة الحمراء.

وشدد كاستيكس على أن "الوقت قد حان للتدخل". مع تسجيل "39 إصابة لكل 100 ألف" أي "أكثر بأربع مرات عن الشهر الماضي".

كما حددت السلطات الفرنسية هدفًا قصير المدى يتمثل في إجراء مليون اختبار أسبوعيا مقابل أكثر من 800 ألف اختبار حاليًا.

وأشار أوليفييه فيران، وزير الصحة إلى ضرورة الحصول على مخزون وطني يبلغ مليار كمامة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.

أكثر من 826 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 826,512 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس.

الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 179,743 وفاة من أصل 5,823,685 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 117,665 وفاة، ثم المكسيك مع 62,076 وفاة والهند مع 60,472 وفاة والمملكة المتحدة مع 41,449 وفاة.

إغلاق البرلمان في سيول

أغلق البرلمان في كوريا الجنوبية، الخميس ووضعت مجموعة من النواب في الحجر الصحي الذاتي بعدما ثبتت إصابة مصور صحفي كان يغطي اجتماعا.

وقد تجاوز عدد الإصابات الخميس مئة إصابة لليوم الرابع عشر على التوالي، وأبلغت السلطات الخميس عن 441 إصابة جديدة في البلاد.

استأنفت جميع المدارس والكليات منذ الثلاثاء، في منطقة سيول التعليم عن بعد.

ووسّعت كوريا الجنوبيّة نطاق قيودها الصحّية السارية في منطقة العاصمة سيول لتشمل كامل أراضيها، فأغلقت الشواطئ والمطاعم والحانات والمتاحف وفرضت إقامة الأحداث الرياضية بلا جمهور.

غرامة لعدم وضع الكمامة في ألمانيا

ستشدد ألمانيا القيود، وفقًا لمسودة اتفاق بين المناطق والحكومة، كما سيتم فرض غرامة قدرها 50 يورو لعدم الامتثال لوضع الكمامة.

ستحظر الدولة أيضًا حتى نهاية العام وجود جمهور في الملاعب أو الأماكن الثقافية أو المهرجانات أو المعارض.

تسجل البلاد حوالي 1500 حالة جديدة يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نهاية نيسان/أبريل. وسجل الرقم القياسي 6 آلاف في بداية نيسان/أبريل.

حظر تجول في رواندا

مددت الحكومة الرواندية حظر التجول الذي كان ساريا من الساعة التاسعة مساء لغاية الخامسة صباحًا ليصبح من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، بعد تسجيل رقمها القياسي اليومي مع 217 إصابة جديدة الثلاثاء.

وبقيت المدارس مغلقة وتم تعليق وسائل النقل العام بين كيغالي ومناطق أخرى.

وأعادت الحكومة تسيير الرحلات الدولية للسياح شرط أن تكون بحوزتهم شهادة تثبت عدم إصابتهم. لكنها أبقت على إغلاق حدودها البرية.