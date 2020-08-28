أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل والإمارات لوفد إسرائيلي أمريكي

أفاد مسؤولون الجمعة أن وفدا إسرائيليا أمريكيا سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين إسرائيل والإمارات الإثنين، إثر اتفاق تاريخي للتطبيع بين البلدين.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الاسرائيلية العال إن "وفدا اسرائيليا رسميا سوف يتوجه إلى أبوظبي في رحلة مباشرة للمرة الأولى لطيران العال"، مشيرا ليوم الإثنين موعدا للرحلة.

وأكد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره أنه سيكون ضمن الوفد الأميركي مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

كما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الأسبوع أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شباط سوف يكون على رأس "الوفد المهني".

وأضاف مكتب نتنياهو أن المحادثات في أبو ظبي ستسعى لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

أعلنت إسرائيل والإمارات عن توقيع اتفاق في 13 آب/أغسطس لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك رحلات تجارية مباشرة بين تل أبيب ودبي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تعمل على تمكين الرحلات الجوية المباشرة من المرور فوق السعودية"، حليفة الولايات المتحدة المقربة من الإمارات. ولم يكن واضحا ان كانت رحلة الإثنين سوف تعبر الأجواء السعودية.

وفي حزيران/يونيو هبطت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية، فيما رفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.